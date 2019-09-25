«مركز الملك سلمان» يقدم خدماته الطبية لـ 165 ألف يمني

المصدر: الرياض - واس

قدمت العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لأكثر من 165 ألف فرد بالجمهورية اليمنية، خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ 72.622 مستفيداً، وعيادة الباطنية 36.791 شخصاً، وعيادة النساء والولادة 11.653 امرأة، وعيادة التغذية 4.928 شخصاً، فيما راجع قسم التوليد 268 امرأة، وقسم التحصين 3.015 طفلاً، وعيادة الجراحة والتضميد 9.336 مريضاً، واستقبل قسم التنويم 1.720 مريضاً.

وراجع قسم المختبر 34.232 شخصاً، وقسم الإحالة الطبية 63 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 21.493 مستفيداً، وصرفت الأدوية لـ158 ألفاً و520 فرداً، وقدم الفريق الطبي المتنقل خدماته إلى 17 ألفاً و881 مريضاً.