قرقاش: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أبدى وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، ثقته وتفاؤله بشأن نجاح اجتماع جدة، الذي يجمع الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأكد أن وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته أولوية، ووجه شكراً خاصاً للسعودية على قيادتها للتحالف العربي سياسياً وعسكرياً، بحرص وحنكة واقتدار.

وقال قرقاش، في تغريدة بحسابه على موقع «تويتر»، أمس: «نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسياً وعسكرياً بحرص وحنكة واقتدار».