الميليشيات تستغل الأعراس لنهب الأموال

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشفت مصادر محلية عن قيام ميليشيات الحوثي الإيرانية باستغلال الأعراس لغرض نهب الأموال، ودعم العمليات العسكرية التي ينفذونها ضد الشعب اليمني.

وقالت المصادر، لـ«الإمارات اليوم» إن الميليشيات حولت الأعراس واحتفالات الزفاف في أرياف اليمن بمناطق سيطرتها إلى مصدر لجني الأموال، عبر اعتقال العريس تحت مزاعم إطلاق الأعيرة النارية وإزعاج المدنيين، لافتين إلى أن الميليشيات تستغل ليلة الزفاف لاعتقال العريس، وطلب مبالغ مالية كبيرة للإفراج عنه، وإلا فيتم احتجازه لمدة أيام.

وأضافت أن الكثير من الآباء يضطرون لدفع المبالغ المطلوبة، حتى لا يبيت أبناؤهم في السجون ليلة عرسهم، لافتين إلى أن تلك الحالات تكررت في أرياف مدينتي إب وتعز، اللتين يخضع معظم أريافهما لسيطرة الميليشيات.

وبحسب المصادر، فإنه تم إبلاغ منظمات حقوقية محلية بهذه الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات، والتي تم رصدها وتوثيقها من قبل المواطنين.