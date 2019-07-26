الميليشيات تفرض إتاوات على مستأجري المنازل في صنعاء

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أكّد سكان محليون في العاصمة اليمنية صنعاء، قيام ميليشيات الحوثي الإيرانية، بفرض إتاوات على المواطنين من مستأجري المنازل تحت مسمى «دعم المجهود الحربي» و«الضرائب».

وذكر السكان، لـ«الإمارات اليوم»، أن الميليشيات شكلت لجاناً تقوم بطرق منازل المستأجرين ومطالبتها بدفع مبالغ مالية غير قانونية، مشيرين إلى أن لجان الميليشيات تستهدف المستأجرين من النازحين من محافظة الحديدة.

وأضاف السكان أن حالة من الهيجان الشعبي اجتاحتهم، وعبروا عن غضبهم من هذه الإجراءات التي تقوم بها الميليشيات بهدف تمويل عملياتهم العسكرية ضد الشعب اليمني وإطالة أمد الحرب.

وتزامنت هذه الإجراءات، مع حملات مرورية نفذتها الميليشيات الإيرانية في شوارع محافظة صنعاء، ومطالبة المواطنين بدفع مبالغ مالية لرفد جبهات القتال في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأفاد مصدر محلي بأن الميليشيات الحوثية، أجبرت المواطنين على إعادة جمركة سياراتهم، على الرغم من جمركتها في وقت سابق، لافتاً إلى أن الحصار المالي الذي فرض على الميليشيات أجبرها على البحث عن مصادر دخل لتمويل المجهود الحربي.