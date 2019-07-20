قرقاش: الإمارات والسعودية ملتزمتان بتعهداتهما الإنسانية في اليمن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن الإمارات والسعودية ملتزمتان دوماً بتعهداتهما الإنسانية تجاه اليمن.

وأضاف قرقاش، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن، وهما تلتزمان دوماً بتعهداتهما تجاه الشعب اليمني».

وأوضح أنه «في العام الماضي، تم دفع تعهدهما المشترك بمبلغ 930 مليون دولار في منحة واحدة، هي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة».

وأشار إلى أن «المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعملان حالياً مع الأمم المتحدة على آليات تنفيذ التزام 2019 لضمان تحقيق أقصى منفعة للشعب اليمني».

وكشف عن أن «إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ أبريل 2015 يتجاوز 5.5 مليارات دولار». يذكر أن كلاً من الإمارات والسعودية تعهدتا بدفع 750 مليون دولار في مؤتمر للأمم المتحدة في فبراير الماضي كان يسعى لجمع أربعة مليارات دولار.

وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن الإمارات تعمل حالياً مع الأمم المتحدة في ما يتعلق بتفاصيل التزام عام 2019، لتحقيق أقصى إفادة ممكنة للشعب اليمني، مضيفة أنها قدمت مساعدات لليمن بقيمة 5.5 مليارات دولار. من جهته، قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، إن المملكة دفعت أكثر من 400 مليون دولار للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى هذا العام. وأضاف للصحافيين أن السعودية وحدها دفعت أموالاً من أجل اليمن في 2019 أكثر من أي من المانحين الآخرين.