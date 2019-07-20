اليمن يتطلع للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى الإعمار

المصدر: نيويورك ـ سبأنت

أعرب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، عن تطلع الحكومة اليمنية إلى دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجهود الحكومة الشرعية للمساهمة، في الانتقال من مرحلة العمليات الإغاثية الإنسانية إى مرحلة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وفي كلمة اليمن، التي ألقاها في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى الخاص بأجندة التنمية المستدامة للعام 2019، أوضح السعدي أن الحكومة اليمنية بالتعاون مع الجهات المانحة، وفي مقدمتها البنك الدولي ودول التحالف العربي لدعم الشرعية، قامت بالتحضير لخطة شاملة ومفصلة للتعافي وإعادة الإعمار وإعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة عبر زيادة الدعم الإنمائي والإيفاء بالتعهدات السابقة، مؤكداً أن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة والغايات المختلفة التابعة لها سيكون في صميم تلك الخطة.