الميليشيات تهدّد بإتلاف العملات الجديدة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

هدّدت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بإتلاف العملات النقدية المحلية المطبوعة حديثاً، وبمحاسبة كل من يتعامل بها من أصحاب المحال التجارية والمواطنين اليمنيين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وكشفت مصادر مصرفية في صنعاء، عن قيام الميليشيات بشراء كميات كبيرة من العملات النقدية الجديدة، بمختلف فئاتها بمبالغ زهيدة جداً تحت ذريعة إتلافها.

وذكرت المصادر، أن زيادة التعامل بهذه الفئات النقدية في مناطق سيطرة الميليشيات بشكل علني دفع الحوثيين إلى التهديد بإتلافها، لافتة إلى أن السياسات الجديدة المتبعة من البنك المركزي اليمني بعد نقله إلى عدن، وكذا الحكومة اليمنية الشرعية، أسهمت في تحقيق استقرار نسبي لأسعار العملة المحلية، وكذا وضع حد لمصادر تمويل الميليشيات الانقلابية.