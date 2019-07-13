أمن عدن يداهم وكراً لتنظيم «الإخوان» ويعثر على أسلحة قطرية

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أحبطت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، مخططاً إرهابياً بعد مداهمة وكر لتنظيم «الإخوان» الإرهابي والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة.

وقال أمن عدن، في بيان صحافي، إن قوة مكافحة الإرهاب داهمت الوكر الإرهابي في مديرية المعلا جنوب عدن.

وأكد أن عملية المداهمة أسفرت عن القبض على أحد العناصر الإرهابية وضبط عدد من الأسلحة والذخائر والأحزمة الناسفة في منزله بمديرية المعلا.

وذكر البيان أن فريق المداهمة ضبط وتحفظ على أسلحة تستخدم في عمليات الاغتيالات، مشيراً إلى أن من بين المضبوطات أسلحة تتبع الجيش القطري.