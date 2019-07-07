بدعم إماراتي.. افتتاح مركز للإنزال السمكي في الساحل الغربي

المصدر: الساحل الغربي - وام

بدعم إماراتي، تم أمس، افتتاح مركز الإنزال السمكي بمنطقة باب المندب بمديرية ذو باب في الساحل الغربي لليمن، بعد إعادة تأهيله وترميمه وتجهيزه.

وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن هذا المشروع تم تنفيذه بهدف إتاحة الفرصة أمام أكثر من 4000 صياد في مناطق «المتينة والجلبة ورأس الحسي والنخيل والسقف والغويرق والبقعة والفازة»، للعودة إلى ممارسة نشاطهم مجدداً في مجال الصيد وتفعيل حركة بيع وتسويق الأسماك، موضحة أن المشروع يأتي ضمن 24 مركزاً للإنزال السمكي تم تأهيلها وإنشاؤها من قبل دولة الإمارات، وعلى امتداد قرى ومناطق الساحل الغربي.

من جانبه، أكد مدير عام مديرية ذو باب، محمد فضل الشاعري، أن دولة الإمارات قامت بدور كبير وأساسي في إعادة تطبيع الحياة في مختلف مناطق المديرية من خلال تأهيل وترميم ستة مراكز للإنزال السمكي في مناطق «واحجة والكدحة والجديد وذو باب وباب المندب»، مشيراً إلى أن هذه المشروعات الحيوية التي مولتها الإمارات وأشرفت على تنفيذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تخدم أكثر من 30 ألف نسمة.

من جانبهم، أشاد الصيادون المستفيدون بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تعمل على تقديم الدعم السخي في مختلف المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية على امتداد قرى ومناطق الساحل الغربي.