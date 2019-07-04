شحنة أدوية من الإمارات إلى المستشفى الميداني في الضالع

المصدر: الضالع - وام

زوّدت دولة الإمارات العربية المتحدة، المستشفى الميداني في محافظة الضالع اليمنية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. وأشاد وكيل محافظة الضالع، نبيل العفيف، بالدعم المقدم من دولة الإمارات، عبر ذراعها للأعمال الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، معتبراً أن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية ستسهم في تحسين الخدمات الصحية والطبية للمستفيدين في محافظة الضالع.

وكانت دولة الإمارات قدمت أخيراً عبر هيئة الهلال الأحمر، قافلة مساعدات شملت سلالاً غذائية لأهالي حجر في محافظة الضالع، استفادت منها 1500 أسرة، وعبر المستفيدون من أهالي حجر عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، والتي لم تتوان عن تقديم المساعدات الغذائية التي تلبي احتياجاتهم وتعينهم على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.