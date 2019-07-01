استشهاد مدني في انفجار لغم حوثي بالبيضاء

المصدر: البيضاء - وكالات

استشهد المواطن اليمني، سالم عبدربه المنصوري (58 عاماً)، إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء وسط البلاد، وذكرت مصدر محلية أن اللغم انفجر في منطقة «ذروة»، وكان المنصوري يرعى أغنامه لحظة انفجار اللغم الذي أدى إلى استشهاده على الفور.

إلى ذلك، وسعت ميليشيات الحوثي الانقلابية من عمليات نهبها للتجار والمواطنين اليمنيين على الطرق الرئيسة في محافظة البيضاء، وقالت مصادر محلية إن الميليشيات استحدثت نقطة تفتيش في منطقة آل حسين، بغرض جمع إتاوات ومبالغ مالية مضاعفة من شاحنات النقل المارة من الطريق.

وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية تقوم في هذه النقاط بابتزاز المواطنين اليمنيين والتجار، وتستولي منهم على أموال باهظة، تحت مسمى «جمارك».

وكانت الميليشيات استحدثت في وقت سابق جمارك جديدة في أهم خط إسلفتي رئيس بمحافظة البيضاء، وذلك في موقع بالقرب من معسكر تابع لها في بمديرية السوادية، الذي توجد به ترسانة عسكرية كبيرة، حيث الآلاف من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والذخائر المرمية بكل مناطق ومواقع المعسكر، بخلاف المعدات العسكرية الثقيلة والمتوسطة، وأكدت المصادر خطورة الموقع، وعدم صلاحيته لأي وجود مدني.