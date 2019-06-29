الميليشيات تحاول استقطاب طالبات الثانوية العامة في الحديدة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشفت مصادر تربوية عن محاولة قيادات في ميليشيات الزينبيات التابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية، استقطاب طالبات الثانوية العامة في محافظة الحديدة، للانضمام إليهن.

وقالت المصادر، إن ما يسمى بالزينبيات تقوم بجولات متواصلة على قاعات ومراكز امتحانات الثانوية العامة للبنات في مدينة الحديدة، لاستقطاب مجندات لكتائب نسائية تقوم عليها ميليشيات الذراع الإيرانية بخبرات تدريب غير يمنية.

وبحسب المصادر، فإن هناك تحركات تقودها القيادية في ميليشيات الزينبيات، أفراح الفضيل، تستهدف قاعات ومراكز الامتحانات الخاصة بطالبات الثانوية العامة، لحثهن على الانضمام.

وذكرت المصادر أن الميليشيات تطلب من الطالبات تسجيل أسمائهن لدى مديرات المدارس في القوائم الخاصة بـ«الدورات التوعوية بالمسيرة القرآنية»، وأخرى تثقيفية، وثالثة إبداعية، ورابعة تدريبية.

وتستخدم الميليشيات «الزينبيات» للتحشيد في أوساط النساء والعائلات، بهدف التأثير في الأقارب والأزواج والأبناء، والدفع بهم للجبهات، واستقطاب أخريات كمقاتلات، وتنظيم دورات تدريبية لهن.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر محلية في الحديدة عن برامج تدريب على الرماية واستخدام الأسلحة، تقيمها الميليشيات الإيرانية للنساء بالمدينة، وعلى الشاطئ المؤدي إلى الميناء.

وأكدت مصادر، أن تدريبات على استخدام الأسلحة تنفذ في الأثناء، لنساء حوثيات ومسلحات، ضمن برنامج التعبئة والتحشيد للقتال.