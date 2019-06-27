الإرياني: الميليشيات تنتهج سياسة تجويع المواطنين واستغلال معاناتهم

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تنتهج سياسة تجويع المواطنين، واستغلال معاناتهم للمتاجرة السياسية، وابتزاز المنظمات الدولية، معرباً عن إدانته هذه الممارسات الإجرامية، التي تكشف وجه الميليشيات الحقيقي.

وأوضح الإرياني، في سلسلة تغريدات له بموقع «تويتر»، أن الميليشيات تسعى - من خلال هذه الممارسات - إلى غض الطرف عن عمليات النهب المنظم لشحنات لغذاء، وتحقيق مكاسب مادية، وتمويل أنشطتها التخريبية وحرمان المستحقين من المساعدات، لافتاً إلى أن البيان الصادر عن برنامج الأغذية العالمي كشف عن نتائج تلك الممارسات، التي تسببت بإتلاف سبع شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، بعد تأخر عملیات النقل والتوزيع على الأشخاص الأكثر احتیاجاً، جراء احتجازها من قبل الميليشيات الحوثية لمدة 115 يوماً في نقاط التفتيش، وتعرض المواد الغذائیة المحملة لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

وذكر بيان، صادر عن برنامج الأغذية العالمي، أن سبع شاحنات محملة بالمواد الغذائية تابعة للبرنامج، تعرضت للتلف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، والتأخر في عمليات النقل بعد احتجازها في الجمارك التي استحدثتها الميليشيات على مدخل العاصمة صنعاء.

وأضاف البيان «يواجه برنامج الغذاء، الذي يقوم بتوزیع نحو 130 ألف طن شھریاً من المساعدات الإنسانية، جملة من الصعوبات والضغوط بهدف دفعه لغض الطرف عن عمليات السرقة والنهب المنظم، التي تمارسها الميليشيات الحوثية لشحنات الغذاء لتمويل أنشطتها التخريبية، وحرمان المستحقين الحقيقيين من تلك المساعدات».