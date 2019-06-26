«تحالف دعم الشرعية» يعلن القبض على زعيم «داعش» باليـــمن في عملية نوعية

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم «داعش» في اليمن، الملقب بـ(أبوأسامة المهاجر).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة في الداخل اليمني، تم على أثرها إلقاء القبض على «أمير» تنظيم «داعش» الإرهابي باليمن، الملقب بـ(أبوأسامة المهاجر)، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

وأوضح العقيد المالكي في بيان أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود زعيم التنظيم وأعضاء من تنظيم «داعش» الإرهابي، وكذلك وجود ثلاث نساء وثلاثة أطفال.

وأضاف العقيد المالكي أن التحالف اتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة لحماية المدنيين عند تنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين، بغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم، والقبض على العناصر الإرهابية، وكذلك سلامة النساء والأطفال الموجودين في المنزل، وقد استمرت العملية 10 دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين، وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم، ونتج عن العملية إلقاء القبض على زعيم التنظيم، وكذلك أعضاء من التنظيم، ولم يصب أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم تكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين. كما أسفرت العملية عن مصادرة عدد من الأسلحة والذخيرة، وأجهزة «لاب توب» وكمبيوتر، ومبالغ مالية بمختلف العملات، وأجهزة إلكترونية، وأجهزة اتصال، وغيرها من المضبوطات.

وبيّن العقيد المالكي أن هذه العملية تأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب، وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تُعد ضربة موجعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، خصوصاً في اليمن، وتأتي استكمالاً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بأشكاله كافة.

وأكد استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولي ضد «داعش»، بالتعاون مع حلفائها لمحاربة التنظيمات الإرهابية، والقضاء على آفة الإرهاب.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بالقول إن مسار التحقيق يقتضي الحفاظ على بقية التفاصيل عن طبيعة العملية، وأعضاء التنظيم الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وسيتم الإعلان عن بقية التفاصيل في حينه.