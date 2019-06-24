1130 لغماً انتزعها «مسام» خلال الأسبوع الثالث من يونيو

المصدر: عدن - وكالات

أعلن مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، أسامة القصيبي، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو الجاري، 1130 لغماً وذخيرة غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر ولغاية يوم 21 يونيو، إلى 1235 لغماً، فيما انفجرت «إبل» فخختها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في الحديدة.

وقال القصيبي إن فرق «مسام»، ومنذ انطلاق المشروع أواخر يونيو الماضي، ولغاية يوم 21 يونيو الجاري، نزعت 73 ألفاً و511 لغماً، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطرة.

إلى ذلك، حذر مصدر عسكري من استخدام الميليشيات الحوثية الحيوانات وتحويلها ألغاماً متحركة لسفك الدماء في الحديدة، حيث انفجرت «إبل» فخّختها الميليشيات داخل مدينة الحديدة.

وأكد المصدر أن الميليشيات الحوثية أقدمت على تفخيخ إبل بربط شحنة متفجرات حولها وأطلقتها نحو وحدات المقاومة المشتركة المتمركزة في خطوط التماس بشارع الخمسين في الحديدة، موضحاً أن الميليشيات أطلقت الإبل من أمام عمارة الخامري قرب جولة الحلقة، إلا أن كثرة الحواجز التي كانت الميليشيات وضعتها في الطريق قبل دحرها منها دفعت الإبل إلى تغيير مسارها، حيث دخلت طريقاً فرعياً وواصلت السير في المساحات الترابية وانفجرت بحمولتها، ما يعني أن العبوات الناسفة كانت مربوطة بصاعق تفجير مؤقت، أو أنه تم تفجيره عن بُعد. وأوضح المصدر أن هذه الجريمة تكشف طريقة أخرى للتفخيخ وتنفيذ العمليات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية التي لم تترك شيئاً في الساحل الغربي إلا لغمته، سواء طرقات أو مزارع أو قرى أو أحياء سكنية، وحتى الشواطئ والمصايد السمكية وثلاجات الصيد وقوارب الصيادين، لافتاً إلى أن الميليشيات تكشف بالواقعة الأخيرة عن مسلك إرهابي جديد، بعدما استخدمت كل أساليب التمويه في زراعة الألغام من الأحجار والكتل الخرسانية على جنبات الطرق وتحت الأشجار، وصولاً إلى صناعة ألغام على شكل جذوع النخل وزراعتها وسط مزارع النخيل. في سياق متصل، لقي مسلحان من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهما بانفجار لغم أرضي حاولا زرعه في الطريق الفرعية القريبة من منطقة ظمي، والمؤدية إلى مفرق دهمش التابع لمديرية حيس جنوب الحديدة.