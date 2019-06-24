الميليشيات تستحدث معمل متفجرات في حي سكني

المصدر: إب - وكالات

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استخدام المرافق الحكومية والمدنية ثكنات قتالية لها في مختلف المدن الخاضعة لسيطرتها، وحولت مستودعات بسجن الأمن السياسي في محافظة إب وسط البلاد، إلى مقر لمعمل تصنيع متفجرات. ونقل موقع الجيش اليمني عن مصادر عسكرية قولها إن سجن الأمن السياسي يتوسط أحد الأحياء السكنية بمدينة إب القديمة، وبالقرب من مستشفى الأمومة والطفولة الحكومي المزدحم بالمرضى، ويشهد المعمل تفجيرات بشكل مستمر، نتيجة التجارب التي تقوم بها الميليشيات. وأشارت المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي تتعمد إنشاء معامل المتفجرات في الأحياء الأكثر ازدحاماً بالمدنيين، وذلك لتجنب استهدافها من قبل مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.