الميليشيات تواصل احتجاز الأدوية في إب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

ذكرت مصادر طبية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران واصلت احتجاز أربع شاحنات محملة بمحاليل خاصة بمركز الغسيل الكلوي التابع لمستشفى الثورة، وذلك بالجمرك الذي استحدثته الميليشيات في المدخل الجنوبي لإب وسط اليمن، مشيرة إلى أن الميليشيات تحتجز تلك الشحنات منذ أسبوع في حوش الجمارك بمنطقة ميتم، ولم يتم الإفراج عنها حتى أمس، وتطالب بمبالغ مالية للإفراج عنها.

وحذرت المصادر الطبية من تعرض تلك الأدوية والمحاليل للتلف، خصوصاً في ظل بقائها تحت الشمس والأمطار لفترة طويلة، داعية إلى تدخل المنظمات الإنسانية الدولية للإفراج عن الشاحنات حتى تنتهي معاناة مرضى الفشل الكلوي، الذين هم في أمس الحاجة للأدوية.