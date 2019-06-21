«التحالف»: سقوط مقذوف حوثي قرب محطة لتحلية المياه بالسعودية

المصدر: الرياض ــ وام

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة 22:23 من مساء أول من أمس، سقط مقذوف معاد حوثي بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق في السعودية، ولم تنتج عنه أي أضرار بشرية أو تلفيات.

وأوضح المالكي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ «كروز»، على حد زعمها، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة، بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضاً حصول هذه الميليشيات الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار 2216 والقرار 2231.

وقال العقيد المالكي إن: «الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من ميناء الحديدة منفذاً لتهريب الأسلحة النوعية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي»، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لمثل هذه الأعمال الإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الميليشيات تطلق «باليستياً» من حرم جامعة صنعاء

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها رصدت، صباح أمس، انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء، وسقوطه داخل الأراضي اليمنية.

وأضاف التحالف أن الميليشيات الحوثية تنتهك كل القوانين الدولية والأعراف، وتستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة. وكان المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، أكد في لقاءات سابقة أن الميليشيات تستخدم المدنيين ومواقعهم دروعاً بشرية، وتتخذ من المساجد والمستشفيات والمدارس مقراً لانطلاق عملياتها.

عن «العربية.نت»