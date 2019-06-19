التحالف يسقط طائرتين مسيّرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة

المصدر: الرياض - وكالات

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت، مساء أول من أمس، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة، تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، كما تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشف الطائرتين المسيرتين وإسقاطهما، مضيفاً: «وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإننا نؤكد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية».

وكان التحالف أعلن قبل يومين، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.

ويوم الجمعة الماضي، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي، ومحافظة خميس مشيط، وذلك بعد يوم من سقوط مقذوف معادٍ (حوثي) في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، وأوضح المتحدث باسم التحالف أن سقوط المقذوف في صالة القدوم أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم ثلاث نساء (يمنية، هندية، سعودية)، وطفلان سعوديان، وتم نقل ثماني حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

وبيّن العقيد المالكي أن الهجوم يثبت حصول الميليشيات الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني في دعمه وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها (القرار 221 والقرار 2231)، وذلك بحسب بيان أصدره التحالف عقب الهجوم الإرهابي.