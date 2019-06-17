30 ألف انتهاك حوثي في تعز

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

رصد تقرير حقوقي 30 ألفاً و494 حالة انتهاك ارتكبتها ميلیشیات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة تعز، وسط اليمن، خلال السنوات الأربع الماضیة.

وذكر التقرير الصادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان في تعز، أن الانتهاكات المرصودة شملت الفترة من مارس 2015، وحتى یونیو الجاري، مشيراً إلى أن الانتهاكات أسفرت عن مقتل 2720 من الرجال والنساء والأطفال، فیما بلغ عدد المصابین ما يزيد على 13 ألف شخص.

وكشف التقرير عن اختطاف 705 من الرجال والنساء والأطفال، فضلاً عن تهجير 5595 شخصاً آخرين، وتضرر 7955 من الممتلكات بشكل كلي أو جزئي.

وبیّن التقریر أن الإحصاءات لیست نهائية وقابلة للزیادة، مشیراً إلى أن ھناك انتھاكات لم یبلغ بھا المكتب، كما أن ھناك انتھاكات وقعت في مناطق أخرى من المحافظة لاتزال تحت سیطرة الحوثيين، ولم يقدر أصحابها على كشفها خوفاً من بطش الميليشيات.

وتواصل ميليشيا الحوثي حصارها لمدينة تعز منذ منتصف 2015، كما تغلق كل الطرق الرئیسة التي تؤدي إلى المدینة من جھات الشمال والشرق والغرب، حیث تتمركز في مختلف الطرق وتمنع السیارات من العبور خلالھا، وتحول دون انتقال السكان المحلیین إلى عدن في الشرق، أو الحدیدة في الغرب، أو إب وذمار وصنعاء في الشمال.