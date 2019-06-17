30 ألف طفل جنّدتهم ميليشيات الحوثي

المصدر: عدن - وكالات

ذكر تقرير نشره موقع الجيش اليمني، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جندت ما يزيد على 30 ألف طفل، ولاتزال مستمرة في عمليات التجنيد دون توقف، بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية وقوانين حماية حقوق الطفل، منهم 5000 طفل تم تجنيدهم منذ بداية العام الماضي 2018.

وأوضح التقرير أن الميليشيات تختطف الأطفال من المدارس والمنازل، وتزج بهم في المعارك، كما تضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسال الأطفال إلى المعارك، في تحدٍّ واضح للقوانين الدولية الخاصة بالطفل.

وبالتوازي مع ذلك، تسببت الميليشيات في دفع أكثر من مليوني طفل إلى سوق العمل، جرّاء ظروف الحرب، وتردي المعيشة، ليصبحوا مجبرين على العمل لإنقاذ أسرهم من الموت جوعاً، وإلى جنب ذلك حرمت الميليشيات أكثر من 4.5 ملايين طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين، كما عمدت الميليشيات إلى قصف وتدمير 2372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام أكثر من 1500 مدرسة أخرى كسجون وثكنات قتالية.