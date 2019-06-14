ألغام الميليشيات تستهدف المدنيين في الساحل الغربي

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

تواصل الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، في الساحل الغربي لليمن، استهداف المدنيين الذين يسقطون بين قتيل وجريح ومصاب ببتر أحد أعضائه، بسبب مخلفات الميليشيات من الألغام.

ومن ضحايا هذه الألغام، الشاب عبدالله محمد أحمد، (15 عاماً)، الذي فقد آماله وأحلامه مبكراً، بعد أن داس على أحد الأعشاب التي زرعت الميليشيات تحتها لغماً في حي المنظر الشعبي جنوب محافظة الحديدة، بينما كان عائداً إلى منزله برفقة أحد الأصدقاء.

وأدى انفجار اللغم إلى فقدان قدمه اليسرى، وتعرضت قدمه الأخرى لجروح مازال يعانيها حتى اللحظة. يقول الشاب عبدالله: «مضت الأيام، وأنا على سرير في المستشفى، أراقب قدمي المعطوبتين أمامي في يأس يوماً بعد آخر، محاولاً أن أقاوم عجزي، لعل قدمي تعود أو أيّ شيء آخر، استشعرت حينها بعجز عميق».