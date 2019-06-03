«مسام» ينتزع 8602 لغم في مايو

المصدر: عدن - واس

تمكن مشروع نزع الألغام في اليمن (مسام) الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من انتزاع 408 ألغام، خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو الماضي، منها 19 لغماً مضاداً للأفراد، و112 لغماً مضاداً للدبابات، و273 ذخيرة غير متفجرة، وأربع عبوات ناسفة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه خلال شهر مايو 8602 لغم.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن 72 ألفاً و276 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطرة أو بتر الأعضاء.