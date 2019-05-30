الإمارات تدشن حملة «سقيا ماء» في حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، حملة «سقيا ماء»، المقدمة من مؤسسة «سقيا الإمارات»، وتستهدف توزيع عبوات المياه على أهالي مناطق نائية وريفية عدة بمحافظة حضرموت اليمنية، الذين يعانون من الجفاف وصعوبة الحصول على مياه الشرب النظيفة، وذلك من خلال ناقلات مخصصة لهذا الغرض، تقطع مسافات طويلة مروراً بطرق وعرة وجبلية، من أجل الوصول للمستفيدين.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، حميد راشد الشامسي، إن حملة «سقيا ماء»، تأتي ضمن سلسلة من المشروعات الإنسانية والخدمية التي تنفذها دولة الإمارات، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر، ضمن المبادرات الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تتوافق وأهداف عام التسامح.

وأوضح الشامسي أن الحملة تستهدف توفير الماء الصالح للشرب، والإسهام في دعم استقرار الأسر اليمنية، والتخفيف من معاناتها، وأشار في هذا الصدد إلى توزيع 20 ألف عبوة مياه على أهالي مناطق نائية وريفية عدة بمحافظة شبوة، ليصل إجمالي ما سيتم توزيعه إلى 40 ألف عبوة بالمحافظتين.