الرئيس اليمني يتهم المبعوث الأممي بالانحياز إلى الحوثيين

المصدر: دبي - أ.ف.ب

اتّهم الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مبعوث الأمم المتحدة إلى بلاده، مارتن غريفيث، بالانحياز للمتمرّدين الحوثيين، وذلك في رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

وقال هادي، في الرسالة، إنّ غريفيث «عمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية، للبقاء في الحديدة وموانئها، تحت مظلّة الأمم المتحدة».

وأضاف هادي، في رسالته: «سنعطي فرصة أخيرة ونهائية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده، وإنفاذ اتفاق استوكهولم على ضوئها».

وتابع الرئيس اليمني، مخاطباً غوتيريس: «أودّ التأكيد، أيضاً، أنّه لا يمكن أن أقبل باستمرار التجاوزات التي يقْدم عليها مبعوثكم الخاص، والتي تهدّد بانهيار فرص الحل الذي يتطلّع له أبناء الشعب».

وكان غريفيث حذّر، الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي، من أنّه رغم انسحاب المتمردين الحوثيين من موانئ مدينة الحديدة، فإنّ اليمن لايزال يواجه خطر تجدّد الحرب الشاملة.