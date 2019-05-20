قائد جبهة الضالع: قعطبة تنعم بالأمن والاستقرار

المصدر: الضالع - سبأنت

قال رئيس أركان حرب محور إب قائد جبهة الضالع – إب، العميد عبدالله مزاحم، إن مدينة قعطبة تنعم بالأمن والاستقرار، بعد تطهيرها من ميليشيات الحوثي الانقلابية، موضحاً في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن ما حققه الجيش في قعطبة، كان إنجازاً كبيراً بتحريرها بالكامل، وتمشيطها من الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأشار مزاحم إلى أن الجيش اليمني تمكن من تحرير وتطهير نقيل الشيم، وقرية قردح، وجبل الوعل، الذي يعتبر آخر معاقل الميليشيات الحوثية في مريس، وقريتي القوز وحمر، وتحرير «جبل صامح» الذي يعد من أهم المواقع الاستراتيجية، كونه يمتد من جبهة مريس إلى جبهة قعطبة، ويطل على العديد من القرى والمناطق المحيطة به. وأكد العميد مزاحم أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبّدت خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، لافتاً إلى أن أبطال الجيش عثروا على الكثير من الأسلحة والذخائر والمعدات التي خلفتها الميليشيات في عدد من المواقع ولاذت بالفرار.