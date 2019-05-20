محافظ لحج: العمليات العسكرية لن تتوقف حتى إنهاء الانقلاب

المصدر: لحج - وكالات

تفقد محافظ لحج قائد اللواء 17 مُشاة، اللواء الركن أحمد تُركي، خطوط التماس الأمامية بمواقع وجبهات القتال التابعة لمنطقة حبيل حنش بمديرية المُسيمِير، واطلع على سير العمليات العسكرية، وقال تُركي في تصريحات نقلها موقع الجيش اليمني: «نسير وفقاً للخط المرسومة في تطهير اليمن من ميليشيات الحوثي الانقلابية، ولن نتوقف حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وحتى ينعم اليمنيون بالأمن والاستقرار».

وأكد محافظ لحج ضرورة رفع اليقظة للتصدي للميليشيات، كما حيا المواقف الأخوية لدول التحالف العربي لدعم الشرعية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، منذ اللحظة الأولى من الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي، واستمرار التحالف في تقديم الدعم بمختلف الاتجاهات العسكرية والإنسانية ومشروعات البنية التحتية.