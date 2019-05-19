الميليشيات تمنع مساعدة الفقراء في صنعاء

المصدر: صنعاء - وكالات

منعت ميليشيات الحوثي الانقلابية عشرات الجمعيات الخيرية، من تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية، من وجبات إفطار الصائمين للأسر الفقيرة في العاصمة صنعاء وسط اليمن، وواصلت الميليشيات إغلاق مقار عشرات الجمعيات الخيرية، المعنية بمشروعات تقديم المساعدات الغذائية، ودعم الفقراء وإفطار الصائمين.

تزامناً مع ذلك، فرضت الميليشيات على التجار ورجال المال والأعمال في صنعاء، تقديم المساعدات الغذائية والتمور والأموال لجمعيات «حوثية»، يديرها أشخاص موالون لها، كما تستغل الميليشيات حاجة الناس والعوز والظروف الصعبة التي أوصلتهم لها، جراء مصادرتها رواتب الموظفين للعام الثالث على التوالي، وتجبر الميليشيات من يحصلون على بعض هذه المساعدات على حضور دروسها الطائفية، بمخيماتها التي استحدثتها أخيراً.