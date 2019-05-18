الاتحاد الأوروبي يعلق على مسرحية انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة

المصدر: عدن - وكالات

علق الاتحاد الأوروبي على مزاعم الحوثيين الانسحاب من موانئ الحديدة وفق اتفاق السويد.

وقال في مقتضب نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، إن الإجراءات الأخيرة في موانئ الحديدة والانسحاب الأحادي للحوثيين، تعد خطوة حاسمة لدفع العملية إلى الأمام نحو مفاوضات سياسية شاملة.

وحثّ الاتحاد الأوروبي الأطراف في اليمن، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال يمكن أن تسهم في تصعيد عام، مثل الهجمات التي شنها الحوثيون على المنشآت النفطية السعودية والتي أدانها بشدة.

وتوقع الاتحاد الأوروبي من جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها والتفاعل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث وبعثة الأمم المتحدة في هايتي بروح بناءة، للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل يبقى الخيار الوحيد لوضع حد لهذه الحرب ووضع اليمن على الطريق إلى السلام الدائم.

وقال إنه سيواصل تقديم الدعم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه، خصوصاً لتنفيذ اتفاقية استوكهولم.