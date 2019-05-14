الميليشيات تختلق أزمة في الغاز المنزلي بصنعاء

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشف سكان محليون في العاصمة اليمنية صنعاء، عن قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران باختلاق أزمة في الغاز المنزلي، على الرغم من توافره بكميات كبيرة في السوق السوداء التابعة للميليشيات.

وقالت مصادر محلية لـ«الإمارات اليوم» إن الميليشيات منعت نقاط البيع الرسمية من بيع أي أسطوانة غاز بالسعر المحدد لها، وفرضت بيعها بـ9000 ريال يمني، وهو ما يفوق سعرها الحقيقي بثلاثة أضعاف، مشيرة إلى أن الميليشيات اختلقت سوقاً سوداء تابعة لها من أجل تحقيق أرباح على حساب المواطنين اليمنيين.

وأضافت المصادر نفسها أن الميليشيات لجأت إلى هذه الأسواق وزادت من أعدادها في صنعاء بعد نجاح الحكومة الشرعية في الحد من تهريب المخدرات والنفط الإيراني الذي كانت تستخدمه الميليشيات لتمويل عملياتها الإرهابية ضد الشعب اليمني.