توزيع «أدوات المهنة» لمعيلات الأسر في لحج

المصدر: لحج - واس

دشن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتحسين سبل العيش في اليمن، بمدينة الحوطة في محافظة لحج، تسليم أدوات المهنة لمعيلات الأسر، وسلّم محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي، أدوات المهنة، لـ100 معيلة من المشاركات في الدورات التدريبية التي نظمها المشروع خلال 45 يوماً، في مجالات عدة، بينها «صناعة المعجنات»، و«الخياطة والتفصيل، وصناعة البخور والعطور، وصيانة الجوالات، والإسعافات الأولية»، إضافة إلى دورة في «إدارة المشاريع الريادية».

وأوضح محافظ لحج أن حفل توزيع أدوات المهنة للمتدربين والمتدربات، هو بداية مرحلة جديدة من العمل الجاد والمكمل للمرحلة الأولى، التي تمثلت بفترات التدريب لتحقيق هدف المشروع في تحسين مستوى العيش للمستهدفين والمستهدفات، ودعا جميع المستهدفين لأن يثبتوا جدارتهم واستحقاقهم لأدوات المهنة، من خلال إظهار مخرجات التدريب على الواقع العملي.

من جهتها، قالت ضابط التدريب والتأهيل بالمشروع، الدكتورة أسماء الشقري، إن الإدارة حرصت على أن تكون مخرجات المشروع ذات أثر مستدام، تُصنع منه قصص نجاح متميزة على مستوى كل القطاعات.