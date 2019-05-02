ميليشيات الحوثي تختطف 5 نساء في الحديدة

المصدر: عدن - وكالات

أعلنت رابطة أمهات المختطفين في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اختطفت خمس نساء من المحافظة، بعد توقيف حافلة كانت تقلهن في منطقة الكدن بمديرية الضحى.

وأوضحت الرابطة أن الميليشيات اقتادت بشكل مهين المختطفات إلى أحد المنازل التي استولى عليها الحوثيون، وحولوه إلى سجن للمواطنين اليمنيين، ثم أفرجت عن ثلاث نساء بعد يوم من اختطافهن مقابل دفع فدية مالية قدرها 200 ألف ريال يمني، وأبقت على اثنتين محبوستين في ظل حرارة شديدة دون تهوية، ما دفع المرأتين إلى الإضراب عن الطعام.

وفي تعز، دانت رابطة أمهات المختطفين بالمحافظة، وفاة مختطف إثر تعذيب تعرض له داخل سجون الحوثي، وقالت الرابطة إن المتوفى، نشوان نشوان مقبل سيف، تعرض لصعق بالكهرباء، والضرب بأدوات حديدية، وسكب الحوثيون عليه مواد حارقة سببت له جروحاً شديدة، وتدهورت حالته الصحية، ثم توفي بعدما أفرجت الميليشيات عنه.