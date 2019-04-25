البركاني يطالب بضغط دولي على الميليشيات لتنفيذ اتفاق استوكهولم

المصدر: الرياض - سبأنت

طالب رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، المجتمع الدولي وفرنسا بالضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية لتنفيذ القرارات الأممية، واتفاق استوكهولم الذي يتعلق جزء منه بمحافظة الحديدة.

وجدد البركاني، خلال لقائه سفير فرنسا لدى اليمن، كرستيان تستو، أمس، دعم المجلس لعملية السلام وفق المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار رقم 2216، أساساً لأي تسوية سياسية مقبلة.

ومن جانبه، رحب السفير الفرنسي بانعقاد جلسات مجلس النواب اليمني في مدينة سيئون، وأشاد بعودة المؤسسة التشريعية لتلتئم مع مؤسسات الدولة، للقيام بمهامها والعمل على إنجاح مساعي السلام.