«ألوية العمالقة»: الحوثيون يتعمّدون إفشال اتفاق استوكهولم

المصدر: الحديدة - د.ب.أ

أكّد الناطق باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، مأمون المجهمي، أمس، أن ميليشيات الحوثي تتعمد إفشال اتفاق استوكهولم بخصوص محافظة الحديدة الاستراتيجية غربي البلاد، وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «الحوثيون واصلوا ارتكاب المزيد من خروقات الهدنة بقصف مدفعي مستمر في محاور عدة بمحافظة الحديدة، ولا يوجد مطلقاً أي بوادر أو نوايا حوثية للالتزام بالهدنة، وتنفيذ الاتفاق الخاص بالحديدة».

وأضاف المجهمي: «القصف الحوثي أصبح شبه يومي على مديريتي التحيتا وحيس جنوب الحديدة، والميليشيات صعدت أخيراً من خروقاتها للهدنة بمهاجمة مواقع الجيش ويتم التصدي لها، كما تم رصد تعزيزات عسكرية للحوثيين وصلت إلى بعض المحاور في جبهة الساحل الغربي».