سخط شعبي في صنعاء بسبب أزمة الوقود

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، حالة من السخط بين الأهالي بسبب أزمة الوقود التي افتعلتها الميليشيات بمنعها دخول قاطرات البترول والغاز إلى المدينة، هادفة إلى التربح من الأزمة عبر بيع الوقود في السوق السوداء، وفقاً لسكان محليين ومالكي محطات بترول. واصطفت طوابير السيارات أمام محطات الوقود والغاز في صنعاء، وأشارت المصادر إلى أن أسعار الوقود وصلت أمس، إلى ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل ثلاثة أسابيع، وكذلك لا توجد أسطوانات الغاز المنزلي إلا لدى عناصر «الحوثي» فقط. وعبر الأهالي عن غضبهم واستنكارهم لما تقوم بها الميليشيات من افتعال أزمات سنوية قبل شهر رمضان من أجل إخضاع وتجويع وإذلال سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم.