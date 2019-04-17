الإمارات تفتتح مدرسة ثانوية في أبين

المصدر: أبين - وام

افتتحت دولة الإمارات مدرسة «ثانوية الشهيد بلليل علوي طاهر»، بمنطقة حطاط في مديرية سرار يافع بمحافظة أبين اليمنية، بعد بنائها وتجهيزها بكل المستلزمات لتخدم 12 قرية بالمنطقة.

وأعرب مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين، الدكتور وضاح المحوري، عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات، على هذا الإنجاز الذي تحقق لأهالي منطقة حطاط بمديرية سرار، بعد أن كان الطلاب يدرسون تحت الخيام والأشجار.

من جانبه، أشاد مدير عام مديرية سرار، صالح قدار، بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات في المجالات كافة لأهالي المنطقة والمحافظات اليمنية، معرباً عن شكره الجزيل للجهود التي بذلها فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في بناء هذه المدرسة، التي كانت حلماً لأبناء المنطقة، التي حرمت أبسط المشروعات الخدمية منذ عقود.