«شؤون اللاجئين» تشيد بالمساعدات الإماراتية المتنوعة لليمن

المصدر: المخاء – وام

أشادت مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، جاكلين بارليفليت، بالأنشطة والمشروعات المتنوعة، التي تنفذها دولة الإمارات في اليمن، والتي شملت كل المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية. وقالت بارليفليت: «الإمارات أنجزت مشروعات متنوعة وكثيرة، وإنني أشعر بالسعادة عندما أشاهد هذه الأنشطة والمشروعات الإماراتية المتنوعة والغنية».

وأوضحت أن المفوضية نفذت العديد من المشروعات التكاملية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارات، متمنية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة، لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين اليمنيين.

وكان ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي بحث مع بارليفليت تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، في تأهيل فرق إغاثة مراكز ومخيمات النازحين في الساحل الغربي، وتطرق اللقاء إلى المشروعات الإنسانية والخدمية والتنموية، التي نفذتها الإمارات في الساحل الغربي.