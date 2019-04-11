ميليشيات الحوثي تقتحم منزلَي نائبين مواليين للشرعية في صنعاء

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي الإيرانية، أمس، على اقتحام منزل رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام، سلطان البركاني، ورئيس كتلة الحزب الناصري في البرلمان، سلطان العتواني، وذلك عقب اختيارهما ضمن هيئة رئاسة البرلمان الذي من المقرر عقد أولى جلساته في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وذكرت مصادر محلية أن العشرات من مسلحي الميليشيات اقتحموا المنزلين بعد محاصرتهما لساعات، وأجبرت الساكنين وحراسة المنزلين على المغادرة تحت تهديد السلاح، مشيرة إلى أن الميليشيات بررت تصرفاتها بتنفيذ أحكام قضائية بحق البركاني والعتواني في إشارة إلى الحكم الصادر من إحدى محاكم الميليشيات بالحجز على أموال قيادات الشرعية.

وتزامنت تحركات الميليشيات مع تهديدات أطلقها وزير الإعلام في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، ضیف الله الشامي، المعين، ضد القيادات الموالية للشرعية بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم التي زعم أنها ملك للشعب.