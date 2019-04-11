جريمة حوثية في صعدة ضحاياها أب وطفلاه

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدمت الميليشيات على قتل أب وطفليه في مدينة صعدة وفقاً لمصدر محلي، لافتاً إلى أن مسلحين حوثيين أقدموا على قتل فارس عسكر وطفليه، في حين أصيب الطفل الثالث بجروح خطرة، بإطلاق النار عليهم مباشرة أثناء مرورهم بالشارع العام داخل الباص الذي يعمل به لنقل الركاب داخل مدينة صعدة.

وفي ريمة، ذكرت مصادر قبلية قيام القيادي الحوثي فارس الحباري، المعين من الميليشيات محافظاً للمحافظة، بقتل عبدالعزيز محسن حزام سنان ومحمد عبدالواسع حزام سنان، من أبناء منطقة بيت سنان التابعة لمديرية أرحب بصنعاء، لافتةً إلى أن الميليشيات الحوثية تحاول التغطية على القضية، مؤكدة أن عملية القتل تمت أثناء عودتهما ليلاً من عرس صديق لهما في منطقة الخميس بمديرية بني الحارث في صنعاء.

