«الهلال» تفتتح مركز الإنزال السمكي في «واحجة»

المصدر: عدن - وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مركز الإنزال السمكي في منطقة واحجة التابعة لمديرية ذوباب بالساحل الغربي لليمن، بعد أن استكملت إعادة تأهيل وتجهيز المشروع الذي يتكون من مرسى الإنزال السمكي، وغرفتين لإدارة مؤسسة الصيادين، ومنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وأوضحت الهيئة أن المشروع سيستفيد منه ما يقارب 6000 صياد من أبناء منطقة واحجة، والمناطق المجاورة لها، مشيرة إلى أن المشروع يأتي في إطار اهتمامها بقطاع الصيد في عموم قرى ومناطق الساحل الغربي لليمن، بهدف التخفيف من معاناة العاملين في صيد الأسماك وتسويقها وبيعها، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

من جانبه، أكد مدير مؤسسة الصيادين بمنطقة واحجة، عوض سعيد بيضي، أن أكثر من 1000 قارب صيد تعود إلى المرسى وهي محملة بكميات كبيرة من الأسماك، تراوح بين 20 و30 طناً يومياً، بفضل دعم ومساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة للصيادين وأسرهم ومختلف أهالي الساحل الغربي، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه أكثر من 40 ألف نسمة.

في سياق متصل، افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، عيادتين للأسنان في المجمع الصحي بالتواهي والمجمع الصحي بالقلوعة في عدن.

حضر الافتتاح ممثلو الهلال الأحمر الإماراتي، محمد الكعبي وسلطان الشامسي، ومدير عام مديرية التواهي، عبدالحميد الشعيبي، ومديرة مكتب الصحة بالمديرية، إقبال علي شايف، وعدد من المسؤولين في مديرية التواهي.

وأشادت مديرة مكتب الصحة بدعم «الهلال الأحمر الإماراتي»، وتأهيلها المبنى ورفده بعدد من الأجهزة الحديثة، بما في ذلك تجهيز عيادات الأسنان بالكراسي الحديثة مع ملحقاتها، حيث ستخدم ما يزيد على 80 ألف نسمة في المديرية.