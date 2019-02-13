«هادي» يشيد بمواقف الإمارات في نصرة اليمن والدفاع عن الهوية العربية

المصدر: الرياض - سبأنت

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط اليمن مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمبنية على أواصر الأخوة، ووحدة الهدف والدم والمصير المشترك، وأشاد خلال استقباله، أمس، سفير الإمارات لدى اليمن سالم خليفة الغفلي، بمواقف وتضحيات الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وامتزاج الدماء الأخوية الزكية في ميادين البطولة والشرف لنصرة الشعب اليمني، والدفاع عن الهوية العربية في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية ومن يواليها.

وقال هادي إن «المواقف الصادقة والعلاقات الأخوية ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان شعبنا اليمني على الدوام، تجاه الأشقاء في دولة الإمارات، ودول التحالف العربي الداعم لليمن وشرعيته بقيادة المملكة العربية السعودية».

وحمّل هادي، السفير الإماراتي تحياته إلى إخوانه قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه عبر السفير الإماراتي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور وتمتين العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ناقلاً له تحيات قادة دولة الإمارات العربية المتحدة.