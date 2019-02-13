578 لغماً حوثياً انتزعها «مسام» خلال أسبوع

المصدر: عدن - سبأنت

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، نزع 578 لغماً خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري.

وبذلك يرتفع إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع إلى 41 ألفاً و591 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطرة وبتر الأعضاء.

من جانب آخر، وزع المركز 750 سلة غذائية على اللاجئين اليمنيين في القرية السعودية بمحافظة أبخ، والمحتاجين في جمهورية جيبوتي، وذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته في بيئات اللجوء.