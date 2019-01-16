الأردن يستضيف محادثات تبادل الأسرى اليمنيين

المصدر: عمان - الإمارات اليوم

وافق الأردن على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، لاستضافة الاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وقال الناطق الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة، أمس، إن «الأردن يقف بكل إمكاناته إلى جانب الأشقاء في اليمن في الجهود المستهدفة وضع حد لهذه الأزمة التي طالت، والتي لا بد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة».

يشار إلى أن الاتفاق على تبادل الأسرى كان ضمن إجراءات بناء الثقة بين الحكومة اليمنية والميليشيات، حيث تبادل الطرفان قوائم بأسماء 15 ألف أسير في محادثات السويد التي جرت برعاية الأمم المتحدة خلال ديسمبر الماضي، ولم يلتزم الحوثيون ببقية بنود الاتفاق، أهمها الانسحاب من محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.