الرياض تدعم جهود السلام وفق المرجعيات الثلاث

المصدر: الرياض - وكالات

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، أن السعودية لن تدخر جهداً في دعم جهود السلام والحكومة الشرعية اليمنية، بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، للوصول إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وقال السفير آل جابر، خلال لقائه في مدينة الرياض وزير الخارجية اليمني، خالد حسين اليماني، إن السعودية ستواصل الإسهام في تحقيق استقرار اليمن، ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي.

من جهته، أشاد وزير الخارجية اليمني بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

يُذكر أنه المرجعيات الثلاث، تتضمن المبادرة الخليجية، التي تم التوصل إليها عام ٢٠١١، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216، الصادر في 14 أبريل 2015.