غريفيث في صنعاء لبحث تعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

وصل موفد الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، إلى العاصمة صنعاء أمس، لإجراء محادثات، بهدف تعزيز وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية. ومن المقرر، أن يجري محادثات في صنعاء مع عدد من القيادات الحوثية، على أن يتوجه لاحقاً إلى الرياض، للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وسيجري غريفيث محادثات أيضاً مع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بحسب الأمم المتحدة. وهذه الزيارات واللقاءات تستبق الاجتماع الثالث المرتقب للجنة التنسيقية الثلاثية المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن انتهت الجولة الثانية من المشاورات إلى طريق مسدود.