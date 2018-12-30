أكد أن «عملية النهب» استمرت عاماً كاملاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن «الميليشيات الحوثية الإيرانية نهبت المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمة الغذاء العالمي للعاملين في مؤسسة الثورة للطباعة والنشر وعددهم 1200 موظف ولمدة عام كامل»، موضحاً أن هذا «نموذج لعمليات النهب الواسع التي مارستها الميليشيات للمساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة في مناطق سيطرتها».

وأضاف في تغريدة على «تويتر»، أمس: «إذا كانت الميليشيات الحوثية الإيرانية قد قامت بنهب السلة الغذائية الخاصة بالإعلاميين رغم نهبها مرتباتهم منذ أكثر من عامين، فكيف هي الحال ببقية موظفي ومؤسسات الدولة، وما هو وضع المواطنين العاديين الذين لا يجدو أي قناة للتواصل مع المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة؟».

وتابع: «أدعو منظمات الإغاثة الدولية إلى سرعة مراجعة شاملة لأدائها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وبما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها، وعدم استغلال ومتاجرة هذه الميليشيات بالأوضاع المتردية للمواطنين وملف الإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن لنهب وتكديس المليارات على حساب معاناة الناس».