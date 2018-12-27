المهرة تتسلم عربات لحرس الحدود

المصدر: المهرة - سبأنت

دشن وكيل أول محافظة المهرة اليمنية مختار بن عويّض، أمس، ومعه قائد قوات التحالف العربي المشترك العميد علي الشهري، الدفعة الثانية من عربات خفر السواحل وحرس الحدود، ومشروع خزانات المياه للمتضررين من إعصار «لبان».

وأشاد الوكيل بن عويض بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية للمحافظة في المجال الأمني والتنموي والخدمي، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيسهم في تفعيل دور المؤسسات الأمنية في المحافظة.

من جانبه، أوضح قائد قوات التحالف العربي، أن هذه الدفعة تأتي استكمالاً للمشروعات التي تقدمها السعودية في تعزيز جوانب الأمن والتنمية، مشيراً إلى أن الدفعتين الثالثة والرابعة ستصلان قريباً.