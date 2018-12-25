«سلمان للإغاثة» يوزع سلالاً غذائية في الجوف وشبوة.. ويسعف نازحي الخوخة

المصدر: الجوف - سبأنت

وزّع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، أول من أمس، 44 طناً و400 كيلوغرام من السلال الغذائية على النازحين من صعدة ومديرية الخب والشعف في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، والتي استفاد منها 3600 فرد.

كما وزع المركز 44 طناً و400 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديرية العين بمحافظة شبوة، والتي استفاد منها 3600 فرد.

وذكر المركز في بيان له أن توزيع هذه السلال الغذائية يأتي ضمن مشروع توزيع 102 ألف و170 سلة غذائية لتسع محافظات يمنية.

كما تواصل العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان تقديم خدماتها الطبية للنازحين والمتضررين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

واستقبلت العيادات الحالات المرضية في عيادة الطوارئ وعيادة الباطني وعيادة رعاية الحوامل، كما تم تقديم خدمة الرعاية الصحية للجراحة والإسعافات الأولية والخدمات الغذائية للأطفال وخدمات التحصين والمختبر، وتم صرف العلاج للعديد من النازحين. وتأتي هذه العيادات في إطار الخدمات الصحية التي يقدمها المركز في جميع المحافظات اليمنية من دون تمييز، للتخفيف من معاناة الأشقاء جراء الأزمة التي يمرون بها.