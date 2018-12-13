123 طن مساعدات من «الهلال» للحديدة وشبوة

المصدر: الحديدة - وام

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 123 طن مساعدات في محافظتي الحديدة وشبوة باليمن، حيث سيرت قافلة مساعدات إغاثية جديدة إلى سكان المناطق النائية في مديريتي «الدريهمي» و«حيس» بالحديدة اليمنية، تضمنت 60 طناً من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، تستهدف 14 ألف مواطن يمني. كما وزعت الهيئة 63 طناً من المواد الغذائية والسلع الأساسية الضرورية على أهالي مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة اليمنية، استفاد منها 15 ألفاً معظمهم من الأطفال والنساء.

تأتي هذه المساعدات ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الأسر اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأحداث، وإعانتهم على تجاوز الظروف الإنسانية والمعيشية الراهنة التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.