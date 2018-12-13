تقرير أممي «سري» عن الصواريخ الإيرانية في اليمن

المصدر: واشنطن - رويترز

أفاد تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه «رويترز»، بأن وحدتي إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات عثر عليهما التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صنعتا في إيران على ما يبدو عامي 2016 و2017.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات على إيران: «وجدت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن الوحدتين) لهما خصائص الصناعة الإيرانية، وأن العلامات عليهما تشير إلى إنتاجهما في 2016 و2017».

أضاف: «اختبرت الأمانة كذلك صاروخ أرض - جو مفككاً جزئياً ضبطه تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ولاحظت أن خصائصه متوافقة على ما يبدو مع خصائص صاروخ إيراني». وذكر غوتيريس أيضاً أن الأمم المتحدة فحصت كذلك حطام ثلاثة صواريخ باليستية أخرى أُطلقت على السعودية يومي 25 مارس و11 أبريل 2018، ووجدت «خواص تصميمية رئيسة متوافقة مع تلك المتعلقة بصاروخ قيام 1 الباليستي الإيراني القصير المدى».